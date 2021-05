No vēsturiskā piesārņojuma attīrīti Inčukalna sērskābā gudrona dīķi, kas kopā izmaksājis 57,8 miljonus eiro

Neveicot sanāciju Inčukalna sērskābā gudrona dīķos, atklātās gudrona dīķa tilpnes turpinātu radīt draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, nonākot saskarē ar toksisko gudronu, kā arī piesārņojums augstās koncentrācijās no piesārņojuma avota varētu turpināt ieplūst pazemes ūdeņos un izplatīties Gaujas virzienā.

Iegūtie datormodelēšanas rezultāti liecina, ka, īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, ir nodrošināta grunts, gruntsūdens un pazemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanās nākotnē. Tikai veicot sanāciju, var notikt ūdens horizontu pašattīrīšanās. Ja nebūtu likvidēts piesārņojuma avots, tad pašattīrīšanās no piesārņojošajām vielām nebūtu sagaidāma.

Inčukalna sērskābā gudrona dīķi atrodas Inčukalna pagasta teritorijā 30 - 35 kilometru (km) uz austrumiem no Rīgas, bijušajos smilšu karjeros, kurus dēvē par Dienvidu un Ziemeļu dīķiem. Inčukalna sērskābā gudrona dīķi līdz šim bija viena no piesārņotākajām vietām Latvijā, kur smilts karjeros bez pamatnes un bortu hidroizolācijas 20.gadsimta 50.-80.gados no bijušās Rīgas naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas izveda un izgāza medicīnisko un parfimērijas eļļu ražošanas procesā radušos sērskābā gudrona atkritumus - izgāztuvi slēdza 1986.gadā.