VIDEO ⟩ Igaunijā naktī nolaidušies aptuveni 600 ASV desantnieki

Lidojums no ASV ilga apmēram 10 stundas, bet desantēšanās virs Nurmsi lidlauka tika veikta no 300 metru augstuma ar militāro transporta lidmašīnu C-17, kā arī C-130 palīdzību, kas desantniekus piegādāja arī no Lietuvas. No 82. ASV Gaisa desanta divīzijas bija ieradušies apmēram 600 cilvēku.