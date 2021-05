Elizabetes II brālēns piedāvājis par aptuveni 230 000 eiro nodrošināt piekļuvi Putinam

Žurnālistiem, kas uzdevās par investoriem no Dienvidkorejas, princis Maikls attālinātās tikšanās laikā sacījis, ka par 10 000 sterliņu mārciņām (apmēram 11 500 eiro) dienā viņš var pārstāvēt šo investoru intereses Putina tuvākajā lokā.

"Channel 4" un "The Sunday Times" izveidoja fiktīvu uzņēmumu "House of Haedong"", kas it kā darbojas zelta biznesa jomā.