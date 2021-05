Mediji: Tortorella neturpinās vadīt "Blue Jackets" komandu

Tortorellas vadītā komanda 56 spēlēs izcīnīja vien 18 uzvaras, iekrājot 42,9% no maksimāli iespējamajiem punktiem.

Viņš "Blue Jackets" vadīja pēdējās sešas sezonas, četrās no tām iekļūstot Stenlija kausa izcīņā, bet tikai vienā no šīm sezonām izdevās sasniegt "play-off" otro kārtu. "Blue Jackets" ar Tortorellu pie stūres uzvarēja 227 no 447 spēlēm.