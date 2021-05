Ceturtdaļai iedzīvotāju mazinājušās bailes saslimt ar Covid-19

Aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju bailes saslimt ar Covid-19 vīrusu novērtējuši kā paaugstinātas, norādot, ka to līmenis ir no sešām līdz desmit ballēm. Savukārt puse aptaujāto norādījuši, ka bailes saslimt neizjūt pavisam vai izjūt salīdzinoši mazāk, novērtējot tās no vienas līdz četrām ballēm.