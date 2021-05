Vēlēšanas Daugavpilī: esošā un bijušo mēru cīņā grib iejaukties arī jauni spēlētāji pilsētas politikā

Vēl viens aizejošā Daugavpils domes sasaukuma bijušais mērs Rihards Eigims no intervijas ar ''de facto'' cītīgi izvairījās – tieši tāpat kā pirms iepriekšējām vēlēšanām. Toreiz viņš bija ''Mūsu partijas'' saraksta līderis, bet tagad pārstāv Kristīgi demokrātisko savienību. Iespējams, Eigima nevaļa saistīta ar bažām, ka viņam tiks jautāts arī par tiesā nonākušo krimināllietu. Viņš ir apsūdzēts par 10 tūkstošu eiro pieprasīšanu no uzņēmēja, kurš piedalījās pašvaldības publiskajos iepirkumos par būvdarbiem divās skolās. Šai procesā KNAB Eigimu aizturēja 2018.gada decembrī – mēnesi pēc tam, kad viņš tika gāzts no mēra amata. Gadu vēlāk viņš tika aizturēts vēlreiz – šoreiz saistībā ar skolu ēdināšanas iepirkumu, taču šajā lietā kriminālprocess pret Eigimu pagājušajā vasarā tika izbeigts.

Eigima bijušais politiskais spēks – Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) – otru reizi Daugavpilī par saraksta līderi virza Daugavpils Universitātes zinātņu prorektoru Arvīdu Barševski. Pirms četriem gadiem viņš bija rektors un izvēlējies startēt no ZZS, jo tā bija valsts mēroga varas partija. Tagad, kad ''zaļzemnieki'' ir opozīcijā, Barševskis atgādina, ka ir biologs, tāpēc viņam programmā bijis svarīgi uzsvērt zaļās lietas. Sarakstā viņš ir vecākais kandidāts, līdz ar to saraksts ir vidēji jaunākais no visiem Daugavpilī.

Vairums ZZS saraksta kandidātu ir saistīti ar Daugavpils Universitāti vai citām izglītības iestādēm un nemaz nav Zaļās partijas vai Latvijas Zemnieku savienības biedri, uzsver Barševskis: ''Mēs ceram, ka vēlētājs varbūt šoreiz paskatīsies arī uz jaunajiem spēlētājiem, kuri pārstāv arī dažādu spektru, daudzveidīgu spektru šeit no pilsētas. Ir gan dažādu tautību cilvēki mūsu sarakstā, gan dažādu jomu pārstāvji, nu ar lielāku akcentu šoreiz varbūt uz Daugavpils Universitāti, jo universitātes tematika pilsētā ir un būs aktuāla arī turpmāk. Tāpēc, ka universitātei šeit ir jābūt. Ja šeit universitātes nav, pilsētas attīstība aizies vēl daudz straujāk un zemāk tikai tāpēc, ka ienāks daudz mazāk jauniešu, šeit būs daudz mazāks zinātniskais personāls, šeit būs daudz mazāk ideju un tā tālāk.''

Šeršņeva skaidro, ka partija Daugavpilī startējot kā komanda nevis kā viena līdera saraksts, taču atzīst, ka Blagoveščenskis pirmajā numurā ielikts kā pilsēta atpazīstams cilvēks ar krievisku uzvārdu. ''Daugavpils satiksmei” gan esot laba sadarbība ar JKP pārstāvja Tāļa Linkaita vadīto Satiksmes ministriju, piemēram, par iecerēto jauno tramvaja līniju starp Ķīmijas un Stropu apkaimēm. Solījums izbūvēt šo līniju ir vairāku tagad pie varas esošo partiju programmās.