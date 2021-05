FOTO UN VIDEO ⟩ Vairāki ASV desantnieki, kas naktī uz sestdienu nolaidās Igaunijā, hospitalizēti

"Neviens no ievainojumiem nav dzīvībai bīstams, un lielākā daļa karavīru ir atgriezušies darbā," sacīja Neilors, piebilstot, ka trīs desantnieki joprojām atkopjas no kāju traumām.

Lidojums no ASV ilga apmēram 10 stundas, bet desantēšanās virs Nurmsi lidlauka tika veikta no 300 metru augstuma ar militāro transporta lidmašīnu C-17, kā arī C-130 palīdzību, kas desantniekus piegādāja arī no Lietuvas. No 82. ASV Gaisa desanta divīzijas bija ieradušies apmēram 600 cilvēku.