Rīgā slēgs satiksmi Bruņinieku ielā

Dienas un nakts laikā notiks asfaltēšanas darbi, kuru dēļ tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme , nepieciešamības gadījumā nodrošinot operatīvā transporta piekļūšanu. Iedzīvotāju piekļūšana pie īpašuma tiks nodrošinātas pa ietvēm. Plānoto darbu grafiks var mainīties atkarībā no meteoroloģiskajiem laikapstākļiem, pārceļot darbu izpildi uz tuvāko iespējamo laiku.

Laikā no plkst.9 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā tiks slēgta posmā no Valmieras ielas līdz Avotu ielai.

Laikā no 11.maija plkst.9 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā tiks slēgta posmā no Avotu ielas līdz Aleksandra Čaka ielai.

Laikā no 12.maija plkst.9 līdz pusnaktij transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā tiks slēgta posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai un no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai.