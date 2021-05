Sevastova pirms Romas turnīra sākuma atgriežas Latvijas pirmās raketes godā

Dažas izmaiņas notikušas arī vadošajā desmitniekā. Aizvien pirmās raketes godu ieņem austrāliete Ešlija Bārtija, viņai sekoja japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, taču uz ceturto no septītās vietas pakāpusies Arina Sabaļenka no Baltkrievijas. Šī iemesla dēļ pa vietai zaudējušas piektajā pozīcijā esošā Sofija Kenina no ASV un divas sekotājas - Jeļina Svitoļina no Ukrainas un kanādiete Bjanka Andresku.