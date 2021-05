"Mēs neesam gatavi ierobežojumu atvieglojumiem." Bērnu slimnīcas virsārste par situāciju slimnīcās

Laizāne ir viena no Saeimai un Ministru kabinetam adresētās atklātās vēstules parakstītājām, brīdinot par epidemioloģiskās situācijas ievērojamo pasliktināšanos.

"Arī es esmu nogurusi no Covid-19 ierobežojumiem. Redzot to, ka sabiedrība ir uz pacietības izsīkuma robežas, mēs vēlamies, lai šī situācija ātrāk beigtos, bet, strādājot stacionārā, redzu to, ka pašlaik nekas neliecina par iespējām ierobežojumus mazināt."