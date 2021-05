"Rail Baltica" projektam piešķir 382 000 eiro

Līdz ar to SM paredz, ka no kopējās summas šogad 56 534 eiro tērēs no privātpersonām atsavināto zemju apsaimniekošanai, 71 746 eiro - no publiskām personām atsavināto zemju apsaimniekošanai, 29 824 eiro - ēku apsaimniekošanai, 4267 eiro - zemju nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai, 6266 eiro - ēku nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai, 59 257 eiro - ēku apsaimniekošanas administratīvajiem izdevumiem, 44 122 - personāla izmaksām, 5760 eiro - transporta izmaksām, bet 9375 - pārējām izmaksām.