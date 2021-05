Covid-19 dēļ ārsti Indijā brīdina neaizrauties ar govs izkārnījumu procedūrām

Indijā šobrīd ir konstatēti 22 miljoni saslimšanas gadījumi. Līdz šim ir ziņots par 246, 116 nāves gadījumiem. Eksperti apgalvo, ka reālie statistikas skaitļi varētu būt piecas līdz desmit reizes lielāki. Iedzīvotāji valstī saskaras ar tādām grūtībām kā brīvo vietu pieejamība slimnīcās, skābekļa vai medikamentu trūkums, kas apgrūtina ārstēšanās procesu. Neatbilstoša atveseļošanās procedūru neievērošana ir viens no nāves iemesliem.

Gudžaratas štatā, Indijas rietumos, daži no iedzīvotājiem, reizi nedēļā dodas uz govju fermām, kurās veic šādu procedūru- pārklāj savu ķermeni ar šo mājdzīvnieku izkārnījumiem, cerot, ka tas padarīs spēcīgāku viņu imunitāti pret koronavīrusu vai arī palīdzēs ātrāk atgūt veselību.

''Mēs redzam to, ka pat ārsti mēdz doties uz šejieni. Viņi tic, ka šī tradīcija spēcinās un uzlabos viņu imunitāti. To viņi iesaka arī pacientiem bez mazākajām bailēm,'' teica Indijas farmācijas kompānijas menedžeris Gautams Manilals Borisa, kurš apgalvoja, ka šī prakse palīdzēja viņam atgūties no Covid- 19 pagājušajā gadā.