Irklis: Valsts kontrole izvērtē Covid-19 atbalsta lietderību

Viņš norādīja, VK pārbaudēs ir aptvērusi vairāk nekā 90% no Covid-19 pārvarēšanai piešķirtajiem līdzekļiem, un pirmie secinājumi liek domāt, ka kopumā naudas līdzekļi ir sasnieguši mērķi, lai gan brīžiem atbalsts ir bijis nesamērīgs. Covid-19 atbalsta līdzekļu izmantošanu VK ir pārbaudījusi finanšu revīziju ietvaros, un ir publicējusi vairāk nekā 20 starpziņojumu par Covid-19 seku pārvarēšanai piešķirto līdzekļu izlietojumu.

Tāpat viņš minēja, ka daļa līdzekļu virzīti sociālajai palīdzībai cilvēkiem, kuri ir palikuši bez darba. "Tie ir dīkstāves pabalsti un cita veida palīdzība cilvēkiem, kuri pandēmijas dēļ ir nonākuši finansiālās grūtībās. Tāpat mēs varam runāt par palīdzību noteiktām nozarēm, piemēram, līdzekļi tika novirzīti ceļu būvei, lauksaimniekiem, kā arī konkrētām kapitālsabiedrībām, piemēram, aviācijas nozarē, kas tika skartas ļoti nopietni. Arī šajā daļā secinājumi ir dažādi, bet te arī parādās, ka brīžiem bija nepietiekama kontrole vai nepietiekams pamatojums kādai rīcībai, vai arī pilnīgi pretēji - pārāk liela birokrātija, kā rezultātā ne visus, kuriem to vajadzēja, atbalsts sasniedza," atzīmēja valsts kontrolieris.

Pēc Irkļa teiktā, VK kopumā secinājusi, ka naudas līdzekļi sasniedza mērķi, bet brīžiem tas varbūt bija nesamērīgi. "Nesen publiskojām ziņojumu par Zemkopības ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem lauksaimniekiem, un secinājums ir, ka, piemēram, lopkopji ir saņēmuši lielāku atbalstu, nekā viņiem bija reālais ieņēmumu samazinājums. Tā rezultātā rodas jautājums, vai šāds pārmērīgs atbalsts bija pamatots, it īpaši, ņemot vērā, ka tas tika īstenots par aizņemto naudu, kā arī citām nozarēm atbalsts nav bijis tik liels. Jautājums ir gan no līdzekļu izlietošanas pamatotības skatupunkta, gan no solidaritātes skatupunkta pret tām nozarēm, kuras arī ir ietekmējis Covid-19," piebilda Irklis.