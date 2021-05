Strūberga sieva pēc palīdzības vērsusies jau martā, atklāj "Ziedot.lv" vadītāja

Labdarības maratonā "Dod pieci" pērn tika saziedoti vairāk nekā 407 tūkstoši eiro, lai palīdzētu cilvēkiem, kas grib izrauties no apburtā loka – aiziet no vardarbīgām attiecībām. Pēc palīdzības vērsusies arī Mairita Rosicka, kuras tvīts par aiziešanu no vardarbīgām attiecībām šonedēļ izsauca plašu rezonansi.