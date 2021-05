Torņakalnā uz vilciena sliedēm iesprūdusi automašīna, atjaunota satiksme no un uz Tukumu

Trešdien, 12.maijā, neilgi pirms pusdienas laika, izdevies no dzelzceļa sliedēm pārvietot Zasulauka-Torņakalna posmā iestrēgušo automašīnu, tādā veidā pilnībā atjaunojot vilcienu satiksme virzienā no un uz Tukumu, liecina AS "Latvijas dzelzceļš" informācija.