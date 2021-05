Izsludināta pieteikšanās "X Faktors" jaunajai sezonai

Šova “X Faktors” muzikālā producente Maija Sējāne aicina: “Mēs gaidām katru, kurš grib būt uz skatuves, katru, kuram ir, ko teikt mūzikā, vārdos un ar savu personību. Mēs gaidām dalībniekus, kuri ir gatavi strādāt, mācīties un iedvesmoties no mentoriem, lai mēs, “X Faktora” veidotāji, kopā ar šīs sezonas dalībniekiem no jauna varētu parādīt – Latvijā ir talanti mūzikā!”

Atlasei aicināti pieteikties muzikālie talanti no visas Latvijas četrās kategorijās: puiši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem, “25+”, kā arī vokālās grupas. Šova pirmā atlases kārta norisināsies slēgtā formātā, žūrijas komandai izvēloties tos dalībniekus, kuri tiks aicināti pierādīt savu talantu šova atlasē, kas norisināsies tiešsaistē.