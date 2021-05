Makgregors "Forbes" pelnošāko sportistu virsotnē. Top 10

Bijušais UFC organizācijas čempions divās svara kategorijās pēdējā gada laikā nopelnījis 180 miljonus ASV dolāru. Lielāko daļu no ienākumiem Makgregors ieguvis, pārdodot viskija "Proper No. Twelve" brenda kontrolpaketi. Par to saņēmis 150 miljonus dolāru.