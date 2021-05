No "KPV LV" aizgājušie deputāti piedāvās Kariņam parakstīt vienošanos par sadarbību

"Stabilitātes grupas" deputāti uzskata, ka tālredzība un valstiska domāšana radīs priekšnoteikumus, lai izvairītos no problēmām, kas rodas no atsevišķu partiju "īstermiņa domāšanas un politiskajiem ultimātiem".

Kā ziņots, četri no minētajiem pieciem deputātiem 12.maijā paziņoja par aiziešanu no "KPV LV" frakcijas pēc tam, kad citi "KPV LV" kolēģi nobalsoja par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu no amata.