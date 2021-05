"Garāžas nav, neviens neprot braukt!" Aktrise Baiba Indriksone reiz loterijā laimējusi lielo "džekpotu" - moskviču

Indriksone 360TV raidījumā "Pasaki to skaļi" pastāstīja, ka viņas vīrs savulaik nejauši nopircis divas loterijas biļetes un nevienam no viņiem pat sapņos nav rādījies, ka viena no tām izrādīsies laimīgā loze. Par neticamo laimestu pirmā uzzinājusi tieši Baiba, bet vīram, kurš tajā brīdī bijis darbā, viņa prieka ziņu paziņojusi pa telefonu.