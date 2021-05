"Alida tūrs" iekļūst PTAC "melnajā sarakstā"

Komisijas lēmumā norādīts, ka patērētāja 2019.gada 7.septembrī noslēdza ar "Alida tūrs" līgumus par ceļojumu četrām personām uz Antalju no 2020.gada 7.maija līdz 17.maijam. Par ceļojumu 2019.gada 10.septemrī tika veikta apmaksa kopumā 1847 eiro un 74 centu apmērā.

Pagājušā gada 22.martā patērētāja nosūtīja uzņēmumam e-pastu ar jautājumu par cita ceļojuma piedāvājumu un līgumu atcelšanas termiņu. Tāda paša satura e-pasti tika nosūtīti arī 23. un 24.martā. Savukārt 25.martā patērētāja nosūtīja uzņēmumam e-pastu ar pievienotu iesniegumu par līgumu atcelšanu un samaksātās naudas summas atmaksu pilnā apmērā norādot, ka līgums tiek atcelts neatkarīgi no Covid-19 izplatības. Tobrīd Covid-19 dēļ Latvijā bija izsludināta ārkārtējā situācija.

Attiecīgajā pantā teikts, ka tad, ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 izplatības radītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ Latvijā vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ ceļojuma galamērķī saistībā ar Covid-19 izplatību, tūrisma operators, ja tam ir izsniegta speciālā atļauja un spēkā esošs nodrošinājums, ir tiesīgs ceļotājam naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību, kuru ceļotājs var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par tādu summu, kādu ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram. Apliecinājums izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī. Latvijā pirmā ārkārtējā situācija beidzās 2020.gada 9.jūnijā.

PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija vēstulē tūroperatoram prasīja sniegt skaidrojumu par izveidojušos strīdu. Sabiedrība sniedza atbildi un paskaidroja, ka iesniegumu par līgumu atcelšanu no patērētājas ir saņēmusi 2020.gada 25.martā, līdz ar to piekrīt atmaksāt patērētājai viņas samaksāto naudas summu, atskaitot līgumsodu, un termiņā saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normām. Proti, termiņā, kas nepārsniedz 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.