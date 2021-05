Kādas ir Samantas Tīnas izredzes iekļūt "Eirovīzijas" finālā?

Samantas Tīnas dziesma "The Moon is Rising" īsā laikā ir piesaistījusi plašu sabiedrības uzmanību un paspējusi iegūt neviennozīmīgu slavu, turklāt arī bukmeikeru vērtējumā Latvijas pārstāves izredzes pēdējo divu mēnešu laikā ir sarukušas.

Pēdējo divu mēnešu laikā kopš Eirovīzijas kompozīcijas "The Moon is Rising" pieteikšanas plašākai publikai Samanta Tīna saņēmusi ne mazums pārmetumu par dziesmas pielāgošanu "Eirovīzijas" publikai, tajā apspēlējot tādas šobrīd populāras tēmas kā sieviešu dažādību, spēku un neatkarību.

Kopumā otrajā dziesmu konkursa pusfinālā piedalīsies 17 skaņdarbi, un 10 no tiem iekļūs finālā. Dziesmas "The Moon is Rising" iespēja uzvarēt pusfinālā bukmeikeru skatījumā tiek vērtēta vien ar 1% iespējamību, taču tikpat zemas izredzes tiek lēstas vēl piecām citām dziesmām no šī paša pusfināla.