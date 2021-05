Latvijas meži un daba ir īsts lepnums. Lai dabā uzturēties būtu patīkami, tā ir jāmīl, jāsaudzē un jāaprūpē, tāpēc to vērtīgi iepazīt un apgūt jau no mazotnes. Kā to iemācīt jau no bērna kājas, vēsta "Latvijas valsts meži".