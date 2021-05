Atjaunots valstu saraksts, no kurām ieceļojot Latvijā, nebūs jāievēro pašizolācija

Ierodoties Latvijā no valsts, kur Covid-19 saslimstības rādītājs (14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju) ir augstāks par 50, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija.

Savukārt pret Covid-19 vakcinētas personas, kas Latvijā ieceļojušas no jebkuras Eiropas Savienības (ES), Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts, Šveices vai Lielbritānijas, drīkstēs neievērot pašizolāciju, uzrādot apliecinājumu, ka ir pagājušas 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas.

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties no Igaunijas, Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Ungārijas, Dānijas, Somijas, Īrijas un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.