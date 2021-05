Aizvadītajā diennaktī slimnīcās ievietoti 67 Covid-19 pacienti

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 559 ir ar vidēji smagu, bet 73 - ar smagu slimības gaitu. Līdz ar to patlaban smaga slimības gaita ir 11,6% stacionēto Covid-19 slimnieku.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 12 685 Covid-19 pacienti.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir sarucis no 445,3 aizvakar līdz 431,3 gadījumiem vakar.

Diennakts laikā Latvijā veikti 14 560 Covid-19 testi un pozitīvi no tiem bijuši 3,7%.

Piektdien ziņots par deviņu ar Covid-19 sasirgušo nāvi - trīs mirušie bijuši vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.