Raidījums: Ministrijas "futbolē" atbildību par klimata mērķiem. Vecajiem auto pēkšņi var pienākt "skarbi laiki"

Līdz ar citām Eiropas valstīm Latvija ir izvirzījusi ambiciozus mērķus klimata pārmaiņu seku mazināšanai, kas jāsasniedz līdz 2030. gadam, un šiem mērķiem līdzi nāk arī to piepildīšanas saistības. Viena no nozarēm, kurā ievērojami būtu jāsamazina kaitīgie CO2 un citi izmeši, ir autotransports, kas veido trešo daļu no izmešu apjoma, šovakar ziņo LTV raidījums "De Facto". Raidījums norāda, ka nav īsti skaidrs, kā šos mērķus piepildīt, un tas var maksāt skarbus un straujus ierobežojumus vecajiem transportlīdzekļiem.