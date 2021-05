Bļugeram trīs metieni pa vārtiem; "Penguins" Stenlija kausa izcīņu sāk ar zaudējumu pagarinājumā

Astotajā minūtē ņujorkiešus vadībā izvirzīja Kails Palmjēri, kurš no iemetienu apļa trieca ripu "Penguins" vārtos. Nepilnas četras minūtes pēc viesu vairākiem bloķētiem metieniem Frederiks Gudro no aptuveni tā paša punkta panāca 1:1. Perioda priekšpēdējā minūtē viesus no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu stabiņš.