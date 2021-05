Ekskluzīvi "Apollo.lv" ⟩ Samanta Tīna no Roterdamas atklāj "Eirovīzijas" aizkulises

Ar pavadošo sastāvu no Latvijas dziedātāja Samanta Tīna ir apmetusies viesnīcā, kas ir piecu minūšu gājienā no Roterdamas centra. "Mūsu delegācijai pat ir iedalīts viss trešais stāvs. Šeit tiek ļoti strikti ievēroti visi Covid -19 drošības noteikumi. Tādēļ mums katram ir savs numuriņš un sava istaba. Neviens cits viesis mūsu stāvā neiekļūst. Mums ir atsevišķa dzīvojamā istaba, kurā pulcējas tikai Latvijas delegācija. Šajā telpā mēs tiekamies uz sapulcēm, "mītingiem", lai pārrunātu dienas notikumus un saplānotu nākamās dienas aktivitātes," sarunā ar "Apollo.lv" stāsta Samanta Tīna.

Un tad 20. maijā ar 15. kārtas numuru es zem sava valsts karoga, zem kura man būs liels gods iet, aizstāvēšu savu diplomdarbu, kura nosaukums ir "The Moon Is Rising". Centīšos to parādīt vislabākajā versijā, pie kuras mēs esam tik ļoti daudz un dikti strādājuši. Un tālāk jau es neko vairs nevaru ietekmēt... Katram ir sava mūzikas gaume. Man būs šīs trīs minūtes un tas arī viss. Es šeit neesmu braukusi cīnīties, to arī saku savai komandai, savām meitenēm. Mums nav par ko uztraukties, mēs visi dalībnieki jau esam kā uzvarētāji. Esmu šeit, jo tie ir mūzikas svētki, mīlestība pret skatuvi un to mēs šeit svinam, ka beidzot šajā trakajā Covid – 19 situācijā, kas ir skārusi visu pasauli, mēs varam būt uz skatuves, satikties, svinēt mūziku un uzstāties "dzīvajā".