Pēc pašvaldību vēlēšanām koalīcija lems par iespējamām sadarbības līguma izmaiņām

Valdības koalīcijas partneri bija plānojuši pārrunāt iespējas mainīt ministru portfeļu sadalījuma proporciju. Kā izrietēja no politiķu paustā pagājušās nedēļas beigās, ministru amatu proporcijas maiņai bija piekrituši trīs koalīcijas partneri - Nacionālā apvienība (NA), "Attīstībai/Par!" (AP) un "Jaunā vienotība" (JV), savukārt Jaunā konservatīvā partija (JKP) un "KPV LV" šo jautājumu vēl gribēja pārdomāt.

Jautājums par iespējamu proporciju pārdali valdībā tika aktualizēts pēc tam, kad "KPV LV" savulaik virzītais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs mainīja politisko piederību, pārejot uz NA. "KPV LV" Saeimas frakcija nolēma atsaukt viņu no ekonomikas ministra amata, kas neapmierināja NA. Turklāt līdz ar Vitenberga atsaukšanu no ministra amata "KPV LV" frakcijas pameta vēl četri deputāti, līdz ar to šīs frakcijas rindas kopš valdības izveidošanas ir sarukušas vairākkārtīgi.