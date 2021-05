Pie Kundziņsalas konstatēts naftas piesārņojums Daugavas atzarā

Pārbaudē secināts, ka piesārņojums ieskalots no lietus kanalizācijas sistēmas no AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" teritorijas Rīgā, Uriekstes ielā. Valsts vides dienests (VVD) turpina darbu, lai noskaidrotu precīzus notikuma apstākļus. Secināts, ka no šīs teritorijas ar lietus ūdeņiem ieskalojies lokāls naftas produktu piesārņojums.