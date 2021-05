Valdība diskutēs par atvieglojumiem tiem, kas ir vakcinējušies pret Covid-19

Tāpat valdība lems par 3,66 miljonu eiro piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai apmaksātu ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem virsstundu darbu Covid-19 pandēmijas laikā.

Savukārt no 1.jūnija pie nosacījuma, ja palielināsies vakcinācijas aptvere, varēs brīvāk sniegt individuālos pakalpojumus, piemēram, ievērojot atbilstošas epidemioloģiskās drošības prasības, darbu varēs atsākt vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši kosmetologi un masieri.

No 15.jūnija pie nosacījuma, ja tiks sasniegta 50% vakcinācijas aptvere un uzlabosies epidemioloģiskā situācija, plānoti vēl plašāki atvieglojumi, piemēram, kultūras, izklaides, sporta pasākumu, konferenču un mācību, ēdināšanas iekštelpās, skaistumkopšanas, fitnesa, labsajūtas un citu pakalpojumu pieejamība. Tāpat organizēti tikties varēs vakcinētas personas, apmeklējot sociālās aprūpes namus, ieslodzījuma vietas vai ārstniecības iestādes.

Līdz 1.jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes.

Veselības ministra padomniece norādīja, ka paralēli norit darbs pie iedzīvotājiem ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem vakcinēšanās fakta apliecināšanai. No 1.jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15.jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no Eiropas Savienības (ES) digitālā zaļā sertifikāta.