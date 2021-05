Akciju cenām krītot, pieaug bažas par inflāciju

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien pieauga no 1,2140 līdz 1,2155 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,4100 līdz 1,4141 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 109,34 līdz 109,20 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,07 līdz 85,94 pensiem par eiro.