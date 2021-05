RFS futbolisti gūst vienus vārtus un pārspēj Jūrmalas "Spartaku"

Spēles astotajā minūtē Šimkovičs soda laukumā iecentrēja bumbu, bet Vitālijs Jagodinska sitienu ar galvu bloķēja aizsargs. Septiņas minūtes vēlāk soda laukuma aprisēs vairākus sitienus pēc kārtas izdarīja Sedriks Kuadio, bet bumba iestrēga "Spartaka" aizsargu "mūrī". 17.minūtē no tuvas distances pēc stūra sitiena izspēles ar galvu sita Žiga Lipuščeks, bet Ošs tvēra raidījumu.

Pirmais sitiens RFS vārtu rāmī no "Spartaka" sekoja septiņas minūtes pirms puslaika beigām. Heitems Kerbašs spēcīgi sita no tuvas distances, bet Vitauts Čerņausks palika nepārspēts. Minūti vēlāk Čerņausks lēcienā bumbu no soda laukuma izsita atpakaļ laukumā. Tikmēr 41.minūtē Šimkovičam soda laukumā izdevās aizsniegties līdz partnera piespēlētājai bumbai, taču vājo sitienu paspēja notvert Ošs.