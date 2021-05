Līdz 1. jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes.

Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale norādīja, ka Ministru kabinets apstiprinājis arī KM rosinātu un VM virzītu priekšlikumu no otrdienas paredzēt iespēju nenēsāt sejas un mutes aizsegus, kā arī neievērot savstarpēju divu metru distanci amatiermākslas kolektīvu - koru, orķestru, tautas mūzikas ansambļu, deju kolektīvu un citu tautas mākslas kolektīvu - mēģinājumos grupās līdz 20 personām.

Paralēli norit darbs pie iedzīvotājiem daudz ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem. No 1.jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15.jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no Eiropas Savienības digitālā zaļā sertifikāta, atzīmē Veselības ministrijā.