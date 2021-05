Kariņš: Pandēmijas beigas pietuvinās tikai vakcinācija

Vizītes laikā Kariņš iepazīsies ar vakcinācijas procesu klātienē, kā arī pārrunās to ar vakcinācijas centra darbiniekiem. Vizīte notiks, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

"Pandēmijas beigas pietuvinās tikai vakcinācija. Aicinu visus, kas nav vakcinējušies, to izdarīt - tas ir vienkārši, ātri un bez maksas kādā no vairāk nekā 800 vakcinēšanas punktiem Latvijā. Paldies visiem, kas nodrošina sekmīgu vakcinācijas procesu un visiem, kas ir vakcinējušies vai uz to pieteikušies," uzsvēra Kariņš.