1960. gados ASV nacionālajos parkos vēl nebija izdomāti vairāki drošības pasākumi, kas pasargātu vai brīdinātu atpūtniekus par lāču klātbūtni. Viens no tādiem drošības pasākumiem, kas trūka, bija atkritumu tvertnes, kurās lāči nevar tikt iekšā vai tās uzlauzt. Abas upures - Džūlija Helgesona un Mišela Kūnsa gulēja ārā zem klajām debesīm, nemaz nenojaušot, ka uz viņu nakšņošanas vietām tuvojas izsalkuši un agresīvi grizlilāči.

Otrai tās pašas nakts kompānijai - Mišelai un viņas draugiem bija vairāki "brīdinājumi" no lāča puses, taču beigās viņi piedzīvoju līdzīgu iznākumu. Atpūtnieku izvēlētajā teritorijā pietuvojās grizlilācis, taču kompānija nodomāja, ka lācis ir mierīgs un neko ļaunu negrib, tāpēc viņi pārcēlās uz netālo pludmali, lai turpinātu vakara gaitas. Lācis atgriezās plkst. 4.30 no rīta, un kamēr lielākā daļa draugu paspēja uzkāpt kokos, tikmēr Mišela piedzīvoja nežēlīgu uzbrukumu - lācis viņai nokoda roku. Viņa nomira pirms mediķu ierašanās.

Tomēr par "visnāvējošāko dzīvnieku uzbrukumu Japānas vēsturē" uzskata 1915. gada decembra traģēdiju uz salas esošajā Sankebecu ciematā. Viens no lāčiem bija agrāk pamodies no ziemas miega un devās "medībās" uz tuvējo ciematu. Rezultātā lācis nogalināja septiņus cilvēkus, no kuriem lielākā daļa bija sievietes un bērni.