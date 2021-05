Latvijā pieaug pilnībā pret Covid-19 sapotēto īpatsvars

Ceturtdien Latvijā poti pret Covid-19 kopumā saņēmuši 15 459 cilvēki, apmēram trešdaļa jeb 4120 no tiem vakar saņēma pirmo vakcīnas devu. Otro poti, noslēdzot vakcinācijas gaitu, vakar otro dienu pēc kārtas saņēma vairāk nekā 10 000 cilvēku. Rekordliels ar otro poti vakcinēto cilvēku skaits fiksēts trešdien, sapotējot 11 395 cilvēkus. Savukārt 1090 cilvēki aizvadītajā diennaktī sapotēti ar "Johnson & Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Saskaņā ar patlaban apkopotajiem un papildinātajiem NVD datiem, aizvadītajā nedēļā laikā no 10. līdz 16. maijam, pret Covid-19 sapotēti 106 653 cilvēki, kas jau ir vairāk nekā jebkurā citā pilnā nedēļā iepriekš, pirmo reizi pārsniedzot mērķi nedēļā vakcinēt vismaz 100 000 cilvēku. Piemēram, nedēļā no 3. maija līdz 9. maijam kopumā tika sapotēti 82 962 cilvēki, bet nedēļu pirms tam - 60 802 cilvēki. Kopš aprīļa sākuma katru nedēļu pret Covid-19 tiek sapotēts arvien lielāks skaits cilvēku. Šīs nedēļas pirmajās četrās dienās sapotēti vismaz 58 574 cilvēki.

Jaunākajā NVD apkopotajā statistikā pagaidām atrodamas ziņas par 15 459 ceturtdien sapotētajiem, papildus arī atjaunināti dati par iepriekšējām dienām, līdz ar to redzams, ka trešdien Latvijā sapotēti 18 485 cilvēki, otrdien - 14 500, pirmdien - 10 130. Saskaņā ar atjaunotajiem datiem, aizvadītās nedēļas trešdienā, 12.maijā, ir bijusi vēsturiski ražīgākā vakcinēšanas diena, sapotējot kopumā 22 011 cilvēku. Vairāk par 20 000 cilvēkus dienā līdz šim izdevies sapotēt arī 6. maijā un 13. maijā, kad pie vakcīnas pret Covid-19 tika attiecīgi 21 452 un 20 892 iedzīvotāji.

Ceturtdien aptuveni puse jeb 7565 no sapotētajiem saņēma "Pfizer/Biontech" vakcīnas, apmēram katrs trešais - "Moderna". "AstraZeneca" vakcīna izmantota pārsvarā otrās vakcīnas nodrošināšanai, taču, neskatoties uz Veselības ministrijas informāciju par to, ka šī ražotāja vakcīna pirmajām potēm vairs netiek izmantota, vakar ar to pirmreizēji sapotēti desmit cilvēki.