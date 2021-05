Lady Gaga atklāj, ka 19 gadu vecumā viņu izvarojis mūzikas producents

Lady Gaga par savu pieredzi runāja jaunajā prinča Harija un amerikāņu televīzijas slavenības un uzņēmējas Opras Vinfrijas producētajā dokumentālajā filmā "The Me You Can't See" ("Es, kuru jūs neredzat"), kas vēsta par garīgo veselību. Tajā ar saviem stāstiem dalās arī princis Harijs un Opra Vinfrija.