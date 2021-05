Kampaņa ilgs vienu mēnesi – no 24. maija līdz 29. jūnijam.

Latvija pievērsās atvērtās pārvaldības jomai 2011. gadā, kopā ar citām pasaules valstīm iesaistoties starptautiskā iniciatīvā. Atvērtās pārvaldības partnerība (angļu val. – Open Government Partnership). Šobrīd Latvija ir viena no 79 šīs iniciatīvas dalībvalstīm. Līdztekus valstīm iniciatīvā piedalās arī vairāku valstu pašvaldības, kā arī tūkstošiem nevalstisko organizāciju.

Dalība Atvērtās pārvaldības partnerībā – tas ir gan starptautisks stimuls Latvijai veicināt lielāku atvērtību, gan arī iespēja veicināt Latvijas starptautisko atpazīstamību ar labo praksi par kādu līdz šim no atvērtās pārvaldības rīcībās plānā iekļautajiem pasākumiem. Starptautiski atzīti Latvijas sasniegumi šai jomā ir Trauksmes celšanas likums un patiesā labuma guvēju reģistrs.

Noderīgi resursi:

Valsts kancelejas tīmekļvietnē informācijas par Latvijas rīcības plāniem: www.mk.gov.lv/lv/atverta-parvaldiba

Atvērtās pārvaldības partnerība: www.opengovpartnership.org/

OECD Recommendation of the Council on Open Government: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438

Skeptiķa ceļvedis atvērtajā pārvaldībā: www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2018/09/SKEPTICS-GUIDE_20180710.pdf