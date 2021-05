Zēns, kurš sasniedzis Spānijas anklāvu Seutu, mērojot ceļu no Marokas.

Ārzemju mediji šonedēļ iemūžināja kādu nelegālo imigrantu zēnu, kurš ar asarām acīs, izmisīgi cenšas nokļūt Spānijas anklāvā Seutu. Lai noturētos virs ūdens, viņš izmanto boju, kas ir darināta no plastmasas pudelēm. Kad jaunietis nokļūst krastā, viņš ātri vien piesaista tur esošo Spānijas karavīru uzmanību, kas sargā robežu no tūkstošiem bēgļu, kuri ir mērojuši savu ceļu no Marokas, ziņo ''Daily Mail''.