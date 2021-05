Hārtlijs: Pirmajā periodā Matīss mūs noturēja spēlē

Rūgtums no spēles palicis tukšo tribīņu dēļ. Hārtlijs norādīja, ka būtu ļoti vēlējies piedzīvot atmosfēru "Arēnā Rīga" pēc vēsturiska panākuma pret Kanādu. Viņš bija pārliecināts, ka ar fanu ovācijas arēnai norautu jumtu.

Hārtlijs neslēpa, lai arī pirms turnīra aizvadītas vien četras pārbaudes spēles, tās noteikti palīdzēja uzlabot sniegumu. Viņš par to ar komandu runājis arī pirms spēles ar Kanādu, kas pasaules čempionātam Rīgā sagatavojās bez pārbaudes mačiem.

"Komandas no Ziemeļamerikas vienmēr bijušas pazīstamas ar to, ka sagatavošanās posmā aizvada vien pāris treniņus un iztiek bez pārbaudes spēlēm. Hokejs ir komandas sporta veids, tāpēc jāizveido savstarpēja sapratne," sagatavošanās periodā paveikto izcēla Hārtlijs. "Man gan nav šaubu, ka turnīra gaitā Kanādas izlase savu sniegumu krasi uzlabos."

"Uzvarēt Kanādu - manu dzimto valsti - nekad nav bijis īpaši svarīgi. Esmu Latvijas izlases galvenais treneris un koncentrējos darbam ar šo grupu. Priecājos, ka izdevās izcīnīt uzvaru. Komandā ir vairāki līderi, un arī Latvijas Hokeja federācija mani vienmēr atbalstījusi," par spēles nozīmīgumu teica Hārtlijs. "Būtiskākais, ka turnīru iesākām ar uzvaru, un to pašu lūkosim atkārtot spēlē pret Kazahstānu."

Sestdienas spēles pretinieku komandas - Kazahstānas - kodolu veido hokejisti no Kontinentālās hokeja līgas (KHL) vienības Nursultanas "Baris". Hārtlijs vairākus no hokejistiem iepazinis KHL, tāpēc turnīra otrajā spēlē sagaida nepiekāpīgu cīņu no pretinieku puses.