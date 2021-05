Covid-19 ⟩ Piektdien izpotēts līdz šim lielākais skaits J&J vakcīnas devu

No piektdien vakcinētajiem 3809 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3719 personas virs 60 gadiem, 2201 persona ar hroniskām saslimšanām, 586 - izglītības iestāžu darbinieki, 1470 personas, kas vakcinētas "pēc paša vēlēšanās", 424 - mediķi, 425 personas no citas paaugstinātas riska grupas, 206 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 323 personas ar citām veselības indikācijām, 387 - operatīvo dienestu darbinieki, 202 personas, kuras ir kontaktā ar personu ar hroniskām slimībām, 74 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 90 - sociālā aprūpes centra klienti, 91 - ārstniecības iestādes darbinieks, deviņi speciālo iestāžu klienti, trīs ieslodzītie, divi ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki un viena personas saņēmusi poti pirms ceļojuma.