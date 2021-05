Zinātnieki atklāj jaunu koronavīrusa paveidu. Tas sastopams suņiem, bet lipīgs arī cilvēkiem

Līdz šim astoņi cilvēki Malaizijā ir hospitalizēti pēc inficēšanās ar šo jaunā paveida koronavīrusu. To skaitā ir septiņi bērni, no kuriem jaunākais ir tikai piecarpus mēnešus vecs. Vienam no hospitalizētajiem pacientiem bija attīstījusies pneimonija. Visi pacienti veiksmīgi atveseļojās no vīrusa un pēc skābekļa terapijas tika izrakstīti.