VIDEO ⟩ Krāpnieki radījuši jaunas shēmas, kā izkrāpt cilvēku internetbankas datus

Sieviete ievietoja ziņu sludinājumu portālā, ka vēlas atrast darbu, un saņēma zvanu ar darba piedāvājumu no bankas. Zvanītājs stādījies priekšā kā Edgars no bankas «Citadele» un piedāvājis Egijai darbu bankas filiālē par zvanu centra operatori. Nosacījumi vilinoši: pēc trīs dienu apmācībām var strādāt no mājām, algu no 700 līdz pat 1400 eiro mēnesī, darbalaiks no 9 līdz 5 pēcpusdienā.