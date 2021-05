Arī tāds ir hokejs…

Visi trīs gados jauni un daudziem šķita, ka šis būs izšķirošais faktors. Varētu domāt, ka šādā situācijā Boba Hārtlija padotie to vien darīs, kā apmētās Ņikitas Bojarkina vārtus, taču spēles pirmajās divās trešdaļās viņš katrā tika traucēts tikai pa četrām reizēm. Kas bija noticis ar 21. maija varoņdarba paveicēju Latviju? Nekas īpašs. Kazahiem šī bija pirmā spēle čempionātā, un viņu svaigums bija jūtams visas 65 minūtes. Viņu labākais kvartets (Dīcs, Starčenko, Volks, Mihailis) papildlaika vairākumā spēlēja gandrīz visas divas minūtes.

Neraugoties uz to, ka spēles laikā divas reizes vadībā bija Latvijas izlase, principā mums ir jābūt pateicīgam liktenim, ka tikām līdz papildlaikam, nopelnījām tabulā vienu punktu, beigās tomēr zaudējot pēcspēles metienu sērijā. Ar neapbruņotu aci bija redzams, ka pat fiziski spēcīgākie mūsu hokejisti ar grūtībām tiek līdzi svaigajiem kazahiem. Kur pirmās vijoles spēlēja viens no KHL vislabāk apmaksātajiem spēlētājiem Darens Dīcs (1,3 miljoni eiro šajā sezonā), kā arī citi rietumu leģionāri - Džese Bleikers, Viktors Svedbergs, Kērtiss Volks, piepalīdzot vietējiem ripu metējiem Romānam Starčenko (KHL sezonā – 13+19) un Ņikitam Mihailim (19+15). Visi uzvārdi labi zināmi no Nursultanas "Baris", ar kuru Hārtlijs kā Omskas “Avangard” vadonis šajā sezonā ticies gana daudz.