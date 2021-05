Slimnīcās nokļuvuši 38 jauni Covid-19 pacienti

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 508 ir ar vidēji smagu, bet 82 - ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no Latvijas ārstniecības iestādēm izrakstīti 12 939 Covid-19 pacienti.

Sestdien ziņots par trīs ar Covid-19 sasirgušo nāvi. Viens no šiem cilvēkiem bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi vecumā no 80 līdz 89 gadu vecumam.