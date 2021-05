Zaķis norāda, ka "ne par kādām naudām" nav saistīts ar tā dēvēto būvnieku karteļa lietā

Bijušais politiķis akcentēja, ka nav nekādā veidā saistīts ar šīm sarunām, kas ir izskanējušas publiski un ka informāciju šajā jautājumā uzzina no avīžu virsrakstiem. Zaķis norādīja, ka tikai sarunu veicēji zina, par ko runā un pieļāva, ka saruna varēja būt par kādu citu personu ar iniciāli Z..

Vaicāts par šajā lietā izskanējušo informāciju par bijušo partijas biedri, bijušo Saeimas deputāti Solvitu Āboltiņu, Zaķis norādīja, ka nevar to komentēt, akcentējot, ka nezina par to un ka konkrētajā gadā vairs nav bijis "Vienotībā".

Taujāts par citiem politiķiem un uzņēmējiem, kuri minēti saistībā ar aizdomām par, iespējams, iesaisti šajās kukuļošanas lietās, bijušais deputāts norādīja, ka kādu no viņiem nepazīst un ka ar kādiem nav ticies desmitiem gadu.

Eksdeputāts arī norādīja, ka runa esot par laika posmu, kad politikā viņš bijis mazaktīvs un neesot bijis nevienā amatā. Līdz ar to bijušajam politiķim nav skaidrs, kāpēc pie šādiem apstākļiem viņam būtu bijis jāzina par aizkulišu lietām.

Taujāts, vai šīs lietas izbeigšana liecina, ka daļa no tiesībsargiem kādu iemeslu dēļ nespēj novest līdz galam lietu, kurā ir aizdomas par tā dēvēto valsts nozagšanu un politisku korupciju, Zaķis atbildēja, ka "ļoti iespējams", taču reizē "tik pat iespējams, ka džentlmeņi savās sarunās runā visu, kas atbilst patiesībai, vai ne visu to, kā viņi runā, ir iespējams saprast tā, kā tas ir bijis". Lūgts precizēt, kas ar to domāts, eksdeputāts norādīja, ka savu domu jau ir izteicis.