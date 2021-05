Staķis: Rīga solidarizējas ar Baltkrievijas tautu, opozīciju un bēgļiem

Staķis sacīja, ka šāds žests ir bijis Rīgas domes iniciatīva, ko tai uzticējusi Baltkrievijas opozīcija. Ar šo soli tiekot pausts atbalsts tiem, kuri cieš no kaimiņzemes autoritārā līdera, pašpasludinātā prezidenta Aleksandra Lukašenko režīma.

Rinkēvičs arī pauda cerību, ka šajās dienās Briselē notiekošajā Eiropas līderu sanāksmē jeb Eiropadomē tiks panākta vienošanās par dalībvalstu vienotu rīcību, reaģējot uz Baltkrievijas rīcību, nosēdinot pasažieru lidmašīnu un aizturot vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Tāpat ārlietu ministrs atzīmēja, ka vakardienas "Ryanair" lidmašīnas nolaupīšana un Protaseviča un viņa partneres aizturēšana ir pretrunā ar jebkurām starptautiskajām tiesībām. Viņš uzsvēra, ka tāda veida specoperācijas apdraud gan civilo gaisa satiksmi, gan pasažierus, gan arī pašu Protaseviču, kurš citā valstī tiek pasargāts no represijām un vajāšanas. Viņš uzsvēra, ka notikušais ir absolūti nepieņemami.

Ārlietu ministrs vērsa uzmanību arī uz to, ka hokeja čempionāta organizēšana tika uzticēta Rīgai pēc tiem notikumiem, kas pāršalca Baltkrieviju pagājušajā gadā, un karoga nomaiņa ir skaidrs apliecinājums, ka Latvija ir ar baltkrievu tautu, nevis ar Baltkrievijas režīmu.

