Labāk nesmuka uzvara, nekā skaists zaudējums...

Pirms spēles ar treneri Arti Ābolu atcerējāmies 3:0 pirms diviem gadiem Bratislavā. Kad Andreass Bernards atvairīja 63 no 65 metieniem, pēdējai ripai atrodot tukšus vārtus. Kas pa šo laiku bija mainījies? Vārtu sargātājs Itālijai un gandrīz viss sastāvs. No tās 3:0 uzvaras šoreiz spēlēja tikai seši, pārējie itālieši – slimi, savainoti vai nonākuši Covid-19 gūstā. Vienubrīd pat paklīda baumas, ka Itālijas izlase varētu vispār uz Rīgu nebraukt. Atlidoja. Ar 11 kadriem no Austrijas virslīgas un septiņiem no Alpu jeb Austrijas otrās līgas. Tāda Austrijas viduvēja komanda… Kādā raidījumā bijušais Rīgas “Dinamo” galvenais treneris Ģirts Ankipāns pat izmeta ideju, ka šos itāļus uzvarētu arī no Latvijas virslīgas klubu hokejistiem izveidota izlase. Nu, nu. Cik tur trūka, lai būtu 1:1. Ja Omskas "Avangard" videotreneris Pēteris Groms atkal nenoķertu, ka pirms ripas Ivara Punnenova vārtos bijusi aizmugure, varējām aiziet arī pa kazahu taciņu.