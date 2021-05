VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: "Bucks" sērijas otrajā mačā izcīna dominējošu uzvaru

Milvoki basketbolisti šajā mačā realizēja 22 no 53 "trejačiem", pirmajā puslaikā trāpot vairāk nekā pusi no izpildītajiem tālmetieniem (15/29). "Bucks" lielākais pārsvars šajā mačā bija 36 punkti.

"Trail Blazers" neglāba no zaudējuma Damjana Lilarda 42 punkti, no kuriem lauvas tiesu jeb 32 punktus viņš guva pirmajā puslaikā, kad realizēja astoņus tālmetienus, atkārtojot NBA rekordu. Maču viņš noslēdza ar realizētiem deviņiem no 16 trīspunktniekiem.