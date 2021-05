"Tas ir signāls, ka neatzīstam kaimiņvalstī valdošo režīmu." Prezidents par Baltkrievijas karoga nomaiņu

Baltkrievijas lēmums no valsts izraidīt visus Latvijas diplomātus Levita ieskatā bija reakcija uz Latvijas konsekvento rīcību, kas savukārt sekoja pēc tam, kad "Baltkrievija izdarīja nedzirdētu un neredzētu starptautisko tiesību pārkāpumu, apdraudot starptautisko aviosatiksmi".

Jau ziņots, ka svētdien lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svjatlanas Cihanouskas štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.